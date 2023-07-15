Педиатр назвала основные причины кожной сыпи у детей

Основные причины появления кожной сыпи у детей в беседе с «Мослентой» назвала педиатр онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Воеводина. По ее словам, такая кожная реакция может быть симптомом и аллергии, и инфекций.

«Патологическая реакция иммунной системы может возникнуть на что угодно: определенные продукты питания, пыль, красители из одежды или игрушек, шерсть животных, пыльца растений», — пояснила специалист.

По ее словам, если сыпь вызвана аллергией, то помочь избавиться от нее могут антигистаминные препараты. Однако заниматься самолечением не рекомендуется: важно показать ребенка врачу, чтобы он мог точно определить причину возникновения реакции и назначить анализы (в том числе на аллергены, чтобы определить раздражитель).

Провоцировать появление кожной сыпи могут и инфекционные заболевания. В этом случае у ребенка может также наблюдаться повышение температуры, слабость, выделения из носа, понос. Если присутствуют такие симптомы, следует незамедлительно вызвать врача, который проведет осмотр, соберет анамнез и назначит лечение.

Сыпь может появляться при менингите, кори, краснухе, ветрянке. Также кожная реакция бывает при респираторных вирусных заболеваниях, уточнила специалист.

«Сыпь, причем как у детей, так и у взрослых, может возникать, например, из-за жары. Так называемая потница может локализоваться на сгибах локтей, ягодицах, лбу. Соблюдение норм гигиены, обработка кремом помогут избавиться от раздражения. Использование детской присыпки не рекомендуется, так как есть риск ее вдыхания ребенком», — заключила врач.

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