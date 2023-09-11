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09:16, 11 сентября 2023
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Невролог назвала основные причины возникновения мигрени

Невролог Трубицына назвала стресс одной из причин развития мигрени.

Невролог назвала основные причины возникновения мигрени
Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Основные причины возникновения мигрени в беседе с «Мослентой» назвала врач-невролог медицинского центра «Неболит» Марина Трубицына.

«Провоцирующими факторами для развития приступа мигрени являются стресс, переутомление, погода, гормональные изменения у женщин (менструация, климакс, прием оральных контрацептивов)», — рассказала специалист.

Кроме того, мигрень может появиться из-за больших промежутков между приемами пищи и от некоторых видов продуктов: сыр, шоколад, цитрусовые, авокадо, орехи, кофеиносодержащие продукты и напитки, включая алкоголь (красное вино, пиво и шампанское), а также из-за плохого сна и интенсивных физических нагрузок.

Ранее невролог назвала основные способы лечения мигрени.