Невролог назвала основные причины возникновения мигрени

Основные причины возникновения мигрени в беседе с «Мослентой» назвала врач-невролог медицинского центра «Неболит» Марина Трубицына.

«Провоцирующими факторами для развития приступа мигрени являются стресс, переутомление, погода, гормональные изменения у женщин (менструация, климакс, прием оральных контрацептивов)», — рассказала специалист.

Кроме того, мигрень может появиться из-за больших промежутков между приемами пищи и от некоторых видов продуктов: сыр, шоколад, цитрусовые, авокадо, орехи, кофеиносодержащие продукты и напитки, включая алкоголь (красное вино, пиво и шампанское), а также из-за плохого сна и интенсивных физических нагрузок.

Ранее невролог назвала основные способы лечения мигрени.