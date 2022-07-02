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Названы главные причины набора веса летом

Названы главные причины набора веса летом
Фото: Hanny Naibaho / Unsplash

Главные причины набора веса летом назвала в личном Telegram-канале врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. Первая из них — утоление жажды калорийными напитками.

«Почему-то большая часть населения отдаёт предпочтение холодным лимонадам, квасу или пиву, нежели воде. Все эти напитки — это сотни калорий и никакой пользы. Жажду они, кстати, тоже не утоляют. И это первая причина, способствующая набору веса», — написала врач.

На втором месте в ее списке — ягоды с из высоким содержанием сахара. Далее — летние прогулки, сопровождаемые «перекусами» с мороженым и теми же напитками. «Исключив эти моменты, прогулки — это плюс», — уточнила Зубарева.

Кроме того, летом люди регулярно ходят на пикники, шашлыки, барбекю, ездят в отпуск по системе «все включено». «Не буду сильно останавливаться на этом пункте, просто помните, отели «все включено» и лишние килограммы в себя включают», — напомнила врач.

Среди прочих причин прибавки лишних килограммов доктор выделила перерыв в походах в спортзал, отеки в жару, длинный световой день с большим количеством приемов пищи.

Ранее врач раскрыла три способа побороть тягу к сладкому. Она отметила, что острое желание есть продукты с сахаром нехарактерно для здорового человека.

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