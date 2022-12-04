Врач назвала основные причины нерегулярной менструации

Основные причины нерегулярной менструации назвала «Мосленте» врач-гинеколог, УЗИ-диагност, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян. Она напомнила, что задержка более 10 дней или сокращение цикла до 15 дней сигнализируют о серьезных нарушениях в организме, а отсутствие менструации в течение трех месяцев считается аменореей и требует комплексного обследования.

«Причиной задержек или нерегулярных менструаций часто становятся стрессы, излишняя физическая нагрузка, утомляемость, неправильное питание или недостаточный калораж употребляемой в пищу еды. Также на изменения в организме может указывать расстройство щитовидной железы — с этим отклонением сталкиваются почти 15 процентов пациенток с диагностированной аменореей», — рассказала Маилян.

Гинеколог призвала своевременно обращаться за помощью, так как причиной нарушения цикла могут быть и патологии, требующие длительного лечения — к примеру, поликистоз яичников. Врач, как правило, назначает первичное исследование гормонов и УЗИ, а затем проводит дополнительную диагностику.

Универсальной рекомендацией для всех пациенток с нерегулярной менструацией Маилян считает регулярный прием витаминов А и Е.

Ранее о влиянии COVID-19 на беременность рассказала акушер-гинеколог Елена Чулкова. По ее словам, вирус не может существенно навредить плоду.