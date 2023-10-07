Названы основные причины появления отеков

О связи спазмов в шейном отделе с отеками заявила в беседе с «Мослентой» телесный психолог, телесно-ориентированный терапевт, член международного альянса массажистов Анна Титова.

«Если отекает только лицо, причины две. Первая — спазмы в шейном отделе. Если система лимфатического дренажа нарушена или заблокирована, если перенапряжены мышцы, если есть грыжи, жидкость может накапливаться, вызывая отеки», — сказала специалист.

Второй причиной Титова назвала уколы красоты. По ее словам, мышцы лица работают как помпа, прокачивая жидкость: если они выключены ботоксом, жидкость застаивается. А филлеры с гиалоурановой кислотой притягивают воду, что тоже формирует местный отек.

Отек всего тела может свидетельствовать о проблемах с сердечной, лимфодренажной, выделительной и гормональной системами. Кроме того, спровоцировать застой жидкости может скрытая аллергия. Чтобы узнать о воспалительной реакции, Титова посоветовала вести пищевой дневник на протяжении месяца.

Ранее флеболог дала советы страдающим отеками ног.