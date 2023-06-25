Эндокринолог назвала основные причины отсутствия аппетита по утрам

Основные причины отсутствия аппетита по утрам в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Нежелание завтракать она связала с нестабильным ночным сном.

Специалист пояснила, что снижение аппетита может быть связано с поздним засыпанием — после 12 часов ночи или короткого сна — менее 7-8 часов за ночь. В этом случае организму требуется лишь дополнительный сон, а не прием пищи.

Кроме того, нежелание есть по утрам является последствием ночного переедания. Эндокринолог рассказала, что слишком обильный и плотный ужин после 20:00 вечера приводит к отсутствию аппетита по утрам. Ужин должен быть не позднее 19.30-20 часов, при условии, что засыпания в 23:00.

Отсутствие аппетита также может быть связано с утренним употреблением кофе. Организм в таком случае получает быстрый заряд энергии, тормозя таким образом чувство голода, отметила Павлова.

Ранее эндокринолог Павлова назвала самые полезные варианты завтрака.