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21:51, 12 марта 2023
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Психолог назвала причины повышенной активности ночью

Психолог Наталевич назвала причиной повышенной активности ночью стресс и прием лекарств.

Психолог назвала причины повышенной активности ночью
Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Возможные причины появления повышенной ночной активности у человека назвала в беседе с «Мослентой» старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

«Нарушение ритмов головного мозга. Когда ночью организм должен отдыхать и восстанавливаться, работают биоритмы, которые отвечают за возбуждение и активность», — назвала одну из причин специалист.

По ее словам, повышенная возбудимость может возникать из-за тревоги, которая мешает расслаблению организма и держит в тонусе и возбуждении нервную систему и психику. В связи с этим человек может ощущать прилив активности и неусидчивости по ночам. Кроме того, возбуждение могут вызывать позитивные эмоции, когда человек находится в эйфории. Чрезмерное употребление кофе, прием психоактивных веществ и тонизирующих препаратов тоже становятся причиной повышенной ночной активности, продолжила специалист.

Психолог предупредила, что этот синдром может быть симптомом психического заболевания, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту. Например, у пациентов с биполярным аффективным расстройством в маниакальной фазе появляется повышенная активность, жажда деятельности вне зависимости от времени суток.

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