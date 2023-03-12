Психолог назвала причины повышенной активности ночью

Возможные причины появления повышенной ночной активности у человека назвала в беседе с «Мослентой» старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

«Нарушение ритмов головного мозга. Когда ночью организм должен отдыхать и восстанавливаться, работают биоритмы, которые отвечают за возбуждение и активность», — назвала одну из причин специалист.

По ее словам, повышенная возбудимость может возникать из-за тревоги, которая мешает расслаблению организма и держит в тонусе и возбуждении нервную систему и психику. В связи с этим человек может ощущать прилив активности и неусидчивости по ночам. Кроме того, возбуждение могут вызывать позитивные эмоции, когда человек находится в эйфории. Чрезмерное употребление кофе, прием психоактивных веществ и тонизирующих препаратов тоже становятся причиной повышенной ночной активности, продолжила специалист.

Психолог предупредила, что этот синдром может быть симптомом психического заболевания, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту. Например, у пациентов с биполярным аффективным расстройством в маниакальной фазе появляется повышенная активность, жажда деятельности вне зависимости от времени суток.

Ранее нутрициолог расписала алгоритм действий для желающих перестать заедать стресс.