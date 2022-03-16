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Священник назвал причины разобщенности москвичей

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Священник назвал причины разобщенности москвичей
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Протоиерей Димитрий Рощин поделился своими наблюдениями за жителями столицы с изданием «Москвич Mag», назвав причины разобщенности горожан.

Священник признался, что в Москве ему не хватает культуры общения. «Люди живут в одном подъезде, не зная друг о друге ничего. В Москве моего детства такого не было: у любого ты мог попросить сахара, чая, кофе — ты всех в подъезде знал по именам», — вспомнил он. По мнению протоиерея, ситуацию усугубили массовые переезды из района в район и страх по отношению к посторонним, оставшийся с 90-х годов.

«Период железных дверей и жутких заборов девяностых годов — все это надо рушить. Надо рушить стены между людьми. Это самая важная задача всех тех, кто здесь живет», — отметил герой интервью. По его словам, москвичи всегда отличались патриархальностью и стремлением жить «единым организмом», и эту особенность необходимо возродить.

Ранее отличительное качество москвичей назвал журналист Леонид Парфенов.

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