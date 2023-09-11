Ортопед назвала реальные причины сколиоза у детей

Реальные причины сколиоза у детей назвала ортопед Вера Качурина. По словам специалиста, на здоровье ребенка в данном случае влияет не ношение рюкзака на одной лямке или неправильная поза за столом, а отсутствие перерывов и достаточной физической активности.

«Неправильная поза за партой, высокий или низкий стул, сидение "на ноге" или в позе лотоса, ношение рюкзака на одной лямке не могут привести к деформации позвонков, потому что это слишком кратковременная нагрузка на позвоночник, она не повлияет на позвоночник, который очень прочный», — рассказала Качурина.

Она уточнила, что главные риски неправильной позы — это напряжение мышц и боли в спине, шее или кистях.

Для здоровья спины, по словам ортопеда, важное значение имеют перерывы во время уроков на подвижные игры (примерно раз в 20 минут) и регулярная физическая активность: это держит мышцы в тонусе и укрепляет их, позволяет мышцам расти и развиваться симметрично.

«Если у ребенка нет жалоб и проблем со здоровьем, он делает паузы, занимается спортом и мало сидит за столом, то его позой на стуле можно пренебречь, так как влияние на организм минимально», — отметила врач.

Если же ребенок много времени проводит за столом, часами сидит за компьютером, то стоит объяснить ему о важности спорта и перерывов и, по возможности, отдать его в спортивную секцию, добавила она.

Ранее рекомендации по выбору письменного стола для школьников дала заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Наталья Григорьева.