Доктор Мясников назвал основные причины воспаления лимфоузлов

Основные причины воспаления лимфоузлов в программе «О самом главном!» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он предупредил, что лимфоузлы могут увеличиваться из-за любых инфекций носоглотки.

Провоцировать воспаление может также отит, кариес, скелетно-мышечная боль (фибромиалгия), стресс и депрессивные состояния, пояснил доктор.

Специалист подчеркнул, что обращаться ко врачу нужно, если лимфоузел стал больше одного сантиметра, неподвижен и как будто «спаян» с кожей.

Ранее доктор Мясников предупредил о смертельной опасности употребления сладкого. Он заявил, что этот продукт может привести к возникновению рака.