Названы причины активного выпадения волос осенью

Причины активного выпадения волос осенью назвал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов. В это время года с такой проблемой сталкиваются многие россияне, заметил он.

«Первая из возможных причин — повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями. Например, выпадение волос может быть результатом коронавируса, который любит выводить волосы с головы в гораздо большей степени, чем грипп», — рассказал Абрамов.

Второй причиной, по его словам, является авитаминоз, третьей — излишняя пересушенность волос после отдыха в жарких странах.

Трихолог дал советы по восстановлению густоты волос. Он подчеркнул, что лечить их нужно не снаружи, а изнутри. «Можно начать принимать витамины для кожи, волос и ногтей. Если вы перенесли вирусное заболевание, надо восстановиться и привести в порядок те системы, которые могли разбалансироваться во время болезни: иммунную систему, желудочно-кишечный тракт. Волосы реагируют на все», — сказал он.

Абрамов предупредил: если осеннее выпадение волос не прекратилось через два-три месяца, стоит обратиться к специалисту. «В таком случае причина выпадения уже явно не сезонная, и есть внутренняя проблема, с которой нужно разобраться. Например, это может быть нарушение гормонального фона», — пояснил врач.

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