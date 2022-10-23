Врачи раскрыли причины заикания у детей

Причины заикания у детей раскрыли «Мосленте» логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Прожега и Инесса Тимерханова. По их словам, к этому речевому дефекту могут привести различные ослабления нервной системы и психотравмы.

Ребенок может начать заикаться вследствие органического поражения мозга, внутриутробных и родовых травм, перинатальных нарушений и наследственности. Заикание также может быть реакцией на травмирующее событие. «Это может быть испуг, вызванный животным, транспортной аварией, явлением природы, зрелищным мероприятием», — объяснили эксперты.

Лечение речевого дефекта требует комплексной терапии с врачом, логопедом, психологом и логоритмистом. Для коррекции недуга может быть полезна рефлексотерапия, физиотерапия, массаж и ЛФК.

«При первых проявлениях заикания следует обращаться в специализированную речевую клинику или центр. Именно там работают дефектологи и логопеды, занимающиеся нарушением плавности речи. Специалисты способны подобрать правильную схему коррекции и оказать комплексную помощь», — порекомендовали специалисты.

Ранее рач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов раскрыл причины частых ОРВИ у детей. По его словам, их всего две: вирусы и бактерии.