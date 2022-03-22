Названы самые распространенные причины жизни на улице

Московский бездомный Александр Борода перечислил самые распространенные причины, по которым люди могут оказаться на улице. Их он назвал в беседе с «Мослентой».

«У кого-то отжали квартиру, кто-то свое жилье, деньги и вообще свою жизнь пропил. Есть такие же, как я, приезжие, которые лишились работы. Беженцев тоже хватает», — перечислил Борода. Он добавил, что некоторые бездомные выходят из психиатрических больниц или мест заключения, и сталкиваются с отсутствием других вариантов.

В отдельную категорию герой интервью выделил так называемых «домашних бомжей». У них, как правило, есть собственное жилье, но они сдают его в аренду, предпочитая бродячий образ жизни. «Один мой приятель сдает сразу три квартиры, а сам спит на вокзале. Все дело в том, что он очень любит свою дочь, которая живет в Америке. Все деньги он отправляет ей», — привел Борода в пример выбор своего знакомого.

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