Приехавшая в Москву женщина попалась полиции почти с килограммом мефедрона

Приехавшая в Москву женщина попалась полицейским с почти килограммом наркотиков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по столице.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Центральному административному округу Москвы задержали 35-летнюю подозреваемую прямо на улице Краснопрудная. Женщина приехала в столицу из Владивостока и проживала в местном хостеле», — указано в сообщении.

Отмечается, что у нее изъяли 189 свертков с мефедроном общим весом 691,5 грамма. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее схожий случай произошел на северо-востоке Москвы. Полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 32-летнего приезжего из Брянской области. При нем было 490 граммов мефедрона.