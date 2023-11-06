Приезжий пытался изнасиловать москвичку и был задержан

Столичные полицейские задержали пытавшегося изнасиловать женщину приезжего, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

По информации ведомства, иностранец, находясь в квартире жилого дома на Илимской улице, пытался изнасиловать малознакомую 49-летнюю жительницу столицы. Пострадавшая оказала сопротивление, после чего преступник скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). При задержании злоумышленника также выяснилось, что в России он находится с нарушением требований миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье гражданин Эфиопии домогался 13-летней девочки.