Ночные разборки со стрельбой в Подмосковье попали на видео

По имеющейся информации, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Первый Лермонтовский». Жители близлежащих домов сначала услышали выстрелы, затем увидели больше 20 мужчин, у которых в руках были цепи и палки.

Сообщается, что после приезда правоохранителей участники конфликта разошлись.

Ранее массовая драка со стрельбой в подмосковной Балашихе попала на видео.