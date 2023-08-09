Люди
10:50, 09 августа 2023
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Ночные разборки со стрельбой в Подмосковье попали на видео

Два десятка человек устроили ночные разборки со стрельбой в подмосковных Люберцах.

Ночные разборки со стрельбой в Подмосковье попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»

Два десятка человек устроили ночные разборки со стрельбой в подмосковных Люберцах и попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».

По имеющейся информации, инцидент произошел на территории жилого комплекса «Первый Лермонтовский». Жители близлежащих домов сначала услышали выстрелы, затем увидели больше 20 мужчин, у которых в руках были цепи и палки.

Сообщается, что после приезда правоохранителей участники конфликта разошлись.

Ранее массовая драка со стрельбой в подмосковной Балашихе попала на видео.