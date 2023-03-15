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23:22, 15 марта 2023
1 мин.

В Москве приезжий избил лопатой и ногами двух прохожих

Пьяный приезжий избил лопатой и ногами двоих москвичей.

В Москве приезжий избил лопатой и ногами двух прохожих
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

20-летний приезжий избил лопатой, руками и ногами двух прохожих на юге Москвы, сообщает «МВД Медиа». Нападавшего задержали в районе Чертаново.

По данным полиции, молодой человек сначала напал с лопатой на одного человека, а через некоторое время избил руками и ногами другого. Потерпевшими оказались москвичи в возрасте 45 и 49 лет.

Полицейские задержали нападавшего, он был пьян. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее сотрудницу банка на северо-западе Москвы избила на рабочем месте клиентка.

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