В Москве приезжий избил лопатой и ногами двух прохожих

20-летний приезжий избил лопатой, руками и ногами двух прохожих на юге Москвы, сообщает «МВД Медиа». Нападавшего задержали в районе Чертаново.

По данным полиции, молодой человек сначала напал с лопатой на одного человека, а через некоторое время избил руками и ногами другого. Потерпевшими оказались москвичи в возрасте 45 и 49 лет.