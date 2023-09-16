Приезжий изнасиловал и ограбил женщину в Москве

Приезжий из Таджикистана изнасиловал и ограбил женщину на северо-востоке столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

По информации ведомства, мужчина, выпив алкогольных напитков, напал на москвичку в одном из столичных парков и изнасиловал ее, после чего похитил у нее 30 тысяч рублей.

Оперативники задержали злоумышленника, им оказался уроженец Таджикистана 1987 года рождения. Выяснилось, что нападавший ранее также был судим за аналогичные преступления. Возбуждены уголовные дела по статье об изнасиловании и грабеже.

Ранее в Москве бомж изнасиловал женщину под угрозой сбросить ее с 13-го этажа.