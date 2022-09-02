За убийство «Мисс Кузбасс-2010» в Москве приговорили ее мужа

К 12 годам лишения свободы приговорил Щербинский районный суд Москвы жителя города Александру Попова, убившего свою жену, «Мисс-Кузбасс 2010» Ксению Попову, [сообщает] (https://t.me/moscowproc/1013) прокуратура Москвы. Обвинение требовало 13-летнего срока заключения.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Попова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подтвержденным в суде, 31 августа 2021 года в квартире в доме по улице Нильса Бора поселения Десеновское в Новой Москве Попов во время ссоры «нанес своей супруге неустановленным острым предметом телесные повреждения в виде колото-резанных ран в область груди и шеи». 29-летняя Ксения скончалась на месте.

На следующий день убийца на своей машине отвез труп жены в лесополосу и закопал. В январе он сам обратился в полицию и заявил, что его супруга в августе уехала неизвестно куда, но в соцсетях сообщает, что отдыхает за границей России. При этом он сам отвечал с телефона убитой на сообщения родственников и знакомых от ее имени.

Ранее Пресненский районный суд приговорил владелицу и руководителя ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анну Андрианову к двум годам принудительных работ. 22 сентября 2020 года в бассейне клуба захлебнулась и позже умерла дочь известного российского актера Владимира Конкина 32-летняя София.