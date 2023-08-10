Прилетевшего из Москвы в Грузию звезду «Универа» не пустили в страну

Прилетевшего из Москвы в Грузию известного российского актера, звезду сериала «Универ» не пустили в страну, отправив его обратным рейсом в Москву из аэропорта Тбилиси. Об этом сообщает Mash со ссылкой на слова директора артиста Табриза Шахиди.

По его словам, такое решение приняли власти страны по политическим причинам. Очевидцы рассказали, что актера завели в самолет под пограничным конвоем, не разрешив покинуть территорию аэропорта.

Известно, что Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии.

Ранее стало известно о возвращении на ТНТ популярного сериала нулевых. ТНТ анонсировал возвращение актера Виталия Гогунского в роли Кузи — Эдуарда Кузьмина.