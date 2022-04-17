Россиян предупредили о возврате мошенников к схемам с вредоносными приложениями

Мошенники в России могут вернуться к съемам с вредоносными приложениями. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В связи с попаданием крупных российских банков под блокирующие санкции некоторых стран Запада происходит блокировка активов банков в этих странах и запрет резидентам данных государств вести с ними бизнес. На этом фоне приложения банков убрали из Apple Store и Google Play.

«Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — предупредил Кузнецов.

По его словам, аферисты продолжают эксплуатировать актуальные информационные темы, например, ажиотаж на некоторые категории товаров.

Ранее россиянам раскрыли мошенническую схему с использованием клона «Госуслуг».