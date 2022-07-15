Люди
Сегодня в 19:19
1 мин.

Хирург назвала примеры удачной пластики среди российских звезд

Хирург назвала примеры удачной пластики среди российских звезд
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Примеры удачной пластики среди российский звезд «Мосленте» назвала косметолог, онколог, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Виктория Блинова.

Она отметила, что известная личность всегда должна иметь «товарный вид». «Как бы грубо это ни звучало, но так и есть. Пример удачной женской пластики, на мой взгляд, демонстрирует эстрадная певица Лайме Вайкуле. Из мужчин выделю певца Олега Газманова», — сказала врач.

Хирург уточнила, что при хирургических вмешательствах у этих артистов были соблюдены пропорции, сохранена индивидуальность. Операции были проведены качественно, а самое главное — вовремя, добавила Блинова.

Ранее Блинова назвала самые распространенные пластические операции у мужчин. По ее словам, это ринопластика и липофилинг.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.