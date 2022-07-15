Хирург назвала примеры удачной пластики среди российских звезд

Примеры удачной пластики среди российский звезд «Мосленте» назвала косметолог, онколог, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Виктория Блинова.

Она отметила, что известная личность всегда должна иметь «товарный вид». «Как бы грубо это ни звучало, но так и есть. Пример удачной женской пластики, на мой взгляд, демонстрирует эстрадная певица Лайме Вайкуле. Из мужчин выделю певца Олега Газманова», — сказала врач.

Хирург уточнила, что при хирургических вмешательствах у этих артистов были соблюдены пропорции, сохранена индивидуальность. Операции были проведены качественно, а самое главное — вовремя, добавила Блинова.

Ранее Блинова назвала самые распространенные пластические операции у мужчин. По ее словам, это ринопластика и липофилинг.