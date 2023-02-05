Москвич «словил приступ мотивации» и решил отжаться в ожидании транспорта

«Когда словил приступ мотивации», — подписали ролик администраторы сообщества.

На кадрахмосквич отжимается от скамьи остановки. Ожидающие транспорта люди не обращает на спортсмена внимания .

«А что еще делать, если холодно», «Обожаю Москву, где еще такое можно увидеть, столько странных людей в одном месте», «Когда внезапно влюбился», — подписали публикацию юзеры.

Ранее в Подмосковье заметили молодого человека, который «упал-отжался» прямо на пешеходном переходе.