05:29, 05 февраля 2023
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Москвич «словил приступ мотивации» и решил отжаться в ожидании транспорта
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
Мужчина решил отжаться прямо на остановке общественного транспорта в Москве и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы». Увиденное рассмешило пользователей сети.
«Когда словил приступ мотивации», — подписали ролик администраторы сообщества.
На кадрахмосквич отжимается от скамьи остановки. Ожидающие транспорта люди не обращает на спортсмена внимания .
«А что еще делать, если холодно», «Обожаю Москву, где еще такое можно увидеть, столько странных людей в одном месте», «Когда внезапно влюбился», — подписали публикацию юзеры.
Ранее в Подмосковье заметили молодого человека, который «упал-отжался» прямо на пешеходном переходе.