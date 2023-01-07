Психолог перечислил способы справиться с приступом панической атаки

Способы справиться с приступом панической атаки перечислил «Мосленте» врач психотерапевт-сексолог-психиатр, кандидат медицинских наук Артем Толкалин. Он объяснил, что это приступы острого страха с неприятными ощущениями в различных участках тела, которые могут сосредотачиваться либо в области живота, либо в районе сердца.

«Существует два пути: медикаментозное лечение — чаще всего его предлагают психиатры — и психотерапия. Есть и третий вариант, при котором человек принимает решение ничего не делать и опустить руки. Это так называемое пассивное поведение, но самым лучшим решением в сложившейся ситуации я считаю психотерапию», — сказал специалист.

Толкалин уточнил, что панических атак не нужно бояться, так как от них никто и никогда не умирал. При их появлении следует научиться психоэмоциональному расслаблению с помощью специальных практик — например, медитации или самогипноза.

По словам психолога, это состояние чаще всего появляется у людей творческих, которые не могут открыть свои скрытые таланты. В связи с этим следует задаться вопросами: «Что хорошего в моем состоянии?», «Какие скрытые способности во мне еще не раскрыты?»

«Задавайте себе правильные вопросы, примите свое новое состояние, и вскоре негативные ощущения уступят место позитивным эмоциям. Очень скоро вы сможете открыть новые грани себя», — добавил он.

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