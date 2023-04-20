Юлия Пересильд заявила о притеснении женщин

В посвященный фильму «Вызов» прямой эфир вышла в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Юлия Пересильд. Она обратилась к подписчикам с заявлением о притеснении женщин.

Съемки фильма, в котором Пересильд сыграла главную роль, частично проходили в космосе. Один из подписчиков предположил, что участие в подобном проекте актрисе оплатил муж-олигарх.

«Я совсем не феминистка, но я никак не могу понять, почему именно в нашей стране если успехов добивается мужчина, значит, он крутой. А если успехов добивается женщина, это значит, что у нее за спиной стоит какой-то крутой чувак, который все это ей организовал», — сказала Пересильд.

Актриса подчеркнула, что ей никто ничего не организовывал. И что ей одновременно грустно и смешно слышать подобные предположения. «Жаль, что заслуги женщин никогда не присваиваются им», ― заявила она.

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