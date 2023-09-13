18:11, 13 сентября 2023
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Покупку привезенных из-за границы животных назвали наиболее безопасной
Эксперт Колчанова: на границе животное могут пропустить только при наличии ветпаспорта.
Фото: Raoul Droog / Unsplash
Покупку привезенных из-за границы животных в беседе с «Мослентой» назвала наиболее безопасной директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.
Она пояснила, что на границе с Россией животное могут пропустить только при наличии ветеринарного паспорта и соответствующих прививок.
«Если щенок или котенок, прибывший издалека, все-таки попал на территорию России — значит, он привит по всем стандартам», — отметила эксперт.
Ранее в Союзе предприятий зообизнеса призвали покупать питомцев в местах с лицензией.