Покупку привезенных из-за границы животных назвали наиболее безопасной

Покупку привезенных из-за границы животных в беседе с «Мослентой» назвала наиболее безопасной директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Она пояснила, что на границе с Россией животное могут пропустить только при наличии ветеринарного паспорта и соответствующих прививок.

«Если щенок или котенок, прибывший издалека, все-таки попал на территорию России — значит, он привит по всем стандартам», — отметила эксперт.

Ранее в Союзе предприятий зообизнеса призвали покупать питомцев в местах с лицензией.