Невролог назвал ранний признак деменции
Невролог Мацокин: Депрессия является одним из ранних признаков деменции у пожилых людей.
Один из ранних признаков деменции, который особенно проявляется у пожилых людей, в беседе с агентством «Прайм» назвал врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин. По его словам, это депрессия.
Врач объяснил, что пожилые люди часто не могут критически оценить свое состояние, а родственники порой считают это особенностями возраста и характера. Это может привести к тому, что за медицинской помощью обращаться будет поздно.
«Между тем время обнаружения болезни играет ключевую роль. Если вовремя начать терапию, деменцию можно замедлить на восемь-десять лет. Поэтому к эмоциональному состоянию людей после 65 лет нужно отнестись с особым вниманием», — рассказал специалист.
Медик объяснил, что деменция выражается в существенном снижении познавательной деятельности, при которой исчезает часть прежних знаний и навыков. При этом такое состояние является симптом ряда заболеваний нервной системы, а не самостоятельным заболеваем.
Для диагностики состояния человеку необходимо провести нейропсихологическое тестирование, МРТ головного мозга, исследование крови на определенные показатели, УЗИ артерий головы и шеи, отметил Мацокин.
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