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Врач назвал признаки бессимптомного течения COVID-19

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Врач назвал признаки бессимптомного течения COVID-19
Фото: Pixabay

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Виктор Лунев в беседе с «Москва 24» рассказал о постковидном синдроме у переболевших.

По словам эксперта, последствия перенесенного COVID-19 могут коснуться не только тяжело переболевших пациентов, но и тех, кто не заметил течения болезни. Лунев уточнил, что наиболее характерным признаком, что человек перенес вирус бессимптомно, является постковидный конъюнктивит. Его симптомами являются жжение в глазах, резь и ощущение песка, а также покраснение глазных яблок.

Еще один признак — нарушение вкуса и обоняния. Также в постковиде распространены боли в животе, нарушение сна, памяти и внимания, сопровождаемые хронической усталостью.

Ранее врач-иммунолог заявил, что омикрон-штамм COVID-19 можно приравнять к сезонным ОРВИ.

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