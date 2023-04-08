Мясников перечислил признаки болезни Паркинсона

Признаки болезни Паркинсона перечислил в личном Telegram-канале врач и телеведущий Мясников.

По словам доктора, свидетельствовать о развитии болезни может дрожание рук, ставший мелким почерк, ослабший голос, потеря запахов, ухудшение памяти, скованность в плечах, затрудненное глотание, замедленные движения и сниженная мимика, частые позывы к мочеиспусканию, после которых человек не испытывает чувство облегчения. также заболевший перестает размахивать руками во время ходьбы.

Знание этих признаков позволит вовремя обратиться к врачу. Несмотря на то, что вылечиться нельзя, существуют лекарства для снятия симптоматики, отметил Мясников. Он также уточнил, что на риск появления болезни Паркинсона влияет генетика, возраст, неблагополучная экология, недостаток витамина D, лишний вес, травма головы, диабет и избыточное потребление железа.

Ранее Мясников назвал наиболее опасный вид головной боли.