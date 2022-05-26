Малышева и Гандельман перечислили основные признаки гепатита

Основные признаки гепатита перечислили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман.

«Весь мир взбудоражен новым детским гепатитом. Дети заражаются загадочным образом. Причина неизвестна. Мы не можем выделить возбудителя, у заболевших не найдено вируса известных видов гепатита», — сказала ведущая программы. Она рассказала, что в мире уже заболело 347 детей. При этом из-за быстрого течения болезни в 11 процентах случаев им пересаживают печень.

По словам Германа Гандельмана, когда печень разрушается и не выполняет функцию детоксикации, или обезвреживания вредных веществ, возникает нарушение сознания. «Это причина для пересадки печени детям», — добавил он.

Клинические проявления у нового заболевания те же самые, что и у известных видов гепатита. «Это может быть температура, это может быть пожелтение склер глаз, обесцвечивание стула до серо-воскового цвета, и темная окраска мочи — она становится темно-коричневой», — пояснил врач.

Ранее Малышева и Гандельман раскрыли основные признаки заражения обезьяньей оспой. Она начинается как любая вирусная инфекция: появляются температура, общее недомогание, сыпь — оспенные пузырьки, наполненные жидкостью.

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