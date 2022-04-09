Названы основные признаки мужского сексуального интереса к женщине

Об основных очевидных и неочевидных признаках мужского сексуального интереса к женщине рассказала в беседе с Life сексолог Ольга Штерн

По ее словам, из неочевидного, — это интуитивное поднятия бровей при встрече с желанным объектом. Или изменение позы при вербальном контакте. «Если мужчина наклоняется или поворачивается, когда женщина разговаривает, есть заинтересованность. Он не просто разговаривает, а наклоняется. Интуитивно хочет быть ближе», — говорит Штерн.

Также при сильной заинтересованности женщиной мужчина может непроизвольно повторять за ней движения. Кроме этого, чувства выдают стремление прикоснуться к женщине, поддержание визуального контакта, а также комплименты и обилие шуток.

Еще одним намеком на сексуальный интерес Ольга Штерн назвала то, как мужчина реагирует на похвалы. Например, насчет гардероба. Если он станет чаще носить одежду, которую отметила женщина, значит у него есть такой интерес есть.

К очевидным признакам чувственной заинтересованности сексолог причисляет и готовность помочь женщине с проблемой, в том числе финансовой.

В заключении она напомнила о существовании мужчин, котрые прямо и откровенно заявляют о сексуальном контакте. «Если чувства взаимны, наслаждайтесь жизнью, если нет — так же прямо об этом и доложите», — советует Ольга Штерн.

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