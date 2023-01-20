Люди
18:54, 20 января 2023
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Психолог назвала признаки неверного в браке мужчины

Психолог назвала признаки неверного в браке мужчины
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Признаки, указывающие на неверность мужчины в браке, назвала «Мосленте» дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина.

«Если у партнера есть связь на стороне, он будет резко и грубо реагировать, когда вы захотите взять его телефон. Он никогда не оставляет гаджет без присмотра. На некоторые звонки в неудобное время отвечает кратко, а перед вами оправдывается: "Не туда попали"», — отметила она.

Кроме того, по словам специалиста, у мужчины резко возрастают расходы или уменьшается зарплата — наблюдаются постоянные проблемы с деньгами, особенно накануне праздников. Демина добавила, что часто у партнера меняется поведение, он старается загладить вину подарками и сюрпризами или же, наоборот, становится озлобленным и замкнутым.

«Такой человек начинает следить за внешним видом, у него появляются новые привычки. Также происходят изменения в интимной близости: в паре ее становится мало или, наоборот, слишком много. Все эти признаки должны заставить задуматься о том, что у мужчины есть другая женщина», — заключила психолог.

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