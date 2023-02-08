Психолог назвала основные признаки неверности партнера

Основные признаки неверности партнера в беседе с «Мослентой» назвала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Нельзя назвать универсальные признаки, по которым вы сможете идентифицировать измену партнера. Всегда лучше задавать вопросы и выводить партнера на искренние разговоры. Но есть несколько моделей поведения, которые часто активизируются во время измен», — пояснила специалист.

По словам психолога, среди таких признаков может быть эмоциональное отстранение партнера: человек стремится проводить с вами меньше времени, может даже игнорировать. Либо, наоборот, из-за чувства вины становится более угодливым, резко начинает всячески задабривать и обхаживать партнера, хотя раньше так не делал.

Из-за чувства вины партнер может также занять оборонительную позицию: обвинять вас в недоверии, цепляться к словам, провоцировать скандалы в отношениях, чтобы поскорее завершить их. А некоторые люди после измены закрываются в себе, становятся хмурыми и искренне переживают, что влюбились на стороне, рассказала эксперт.

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