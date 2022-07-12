Названы основные признаки оспы обезьян

Основные признаки оспы обезьян назвал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью URA.RU. Он отметил, что зараженные экзотическим недугом в среднем болеют три недели.

«Все начинается с температуры, потом появляется головная боль. Это неспецифические довольно признаки. То, что должно насторожить — это лимфаденит, воспаление лимфоузлов под мышками, в паху. Они увеличиваются в размерах», — рассказал Альтштейн.

Ярко выраженный симптом обезьяньей оспы — это сыпь, отметил вирусолог. У заболевших появляются пятна на теле, которые трансформируются в папулы. «Потом пузырек, образуется везикула, она нагнаивается и получается пустула, затем корочка, струп и он отваливается», — описал процесс доктор.

По мнению Альтштейна, вирус оспы обезьян не способен привести к большой эпидемии или пандемии. «Главная мера профилактики — это работа санэпидслужбы, которая выявляет больных и изолирует. Шансы у оспы очень маленькие на распространение. Думаю в ближайшие месяцы придут к нулю», — заключил специалист.

Во вторник, 12 июля, в России зарегистрировали первый случай заражения обезьяньей оспой. Заболевание было выявлено у россиянина, вернувшегося в страну из поездки в Европу.