Перечислены основные признаки теплового удара у ребенка

Основные признаки теплового удара у ребенка перечислила в своем Telegram-канале врач-педиатр Анна Левадная. По ее словам, специфических симптомов в данном случае нет, поэтому приходится «осторожно отличать» тепловой удар от других проблем, сопровождающихся повышением температуры.

«Повышение температуры, судороги ног, живота или рук (во время или после физнагрузки в жару), жажда, слабость, покраснение лица, горячая и покрасневшая кожа, сыпь, обильное потоотделение, возбуждение, головная боль, тошнота, рвота, жидкий стул», — все это должно насторожить родителей, заявила Левадная.

Позднее, по словам врача, температура может подняться до 41,1 градуса. Также могут проявиться следующие признаки: сухая кожа, одышка, головокружение, вялость, спутанность сознания, невнятная речь, а в особо тяжелых случаях — потеря сознания.

«Отличить перегревание от инфекции не всегда легко. Следите за состоянием ребенка и в сомнительных случаях обращайтесь к врачу. При тепловом ударе вызовите скорую», — призвала педиатр.

Ранее Левадная назвала способы успокоить ребенка в самолете. Специалист порекомендовала ни в коем случае не ругать его из-за плача.