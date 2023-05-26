В программе Малышевой раскрыли неожиданные симптомы проблем с щитовидной железой

Неожиданные симптомы проблем с щитовидной железой назвал в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» врач-кардиолог Герман Гандельман.

Так, одним из симптомов оказалось выпадение волос на бровях. Это свидетельствует о гипотиреозе, при котором в организме снижается уровень гормонов щитовидной железы. Стремительный набор веса также может указывать на проблемы с щитовидной железой. По словам, Гандельмана этот орган помогает организму сжигать и расходовать калории, а когда гормонов нет, энергия не тратится, появляется слабость и развивается ожирение.

Повышенная потливость может сигнализировать о гипертиреозе, когда щитовидная железа выделяет избыточное количество гормонов.

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