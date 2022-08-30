Юрист назвала главную проблему столичных инфобизнесменов

Главную проблему столичных инфобизнесменов назвала в беседе с «Мослентой» юрист Юлия Карпова.

«С наибольшим количеством трудностей я сталкиваюсь, работая с клиентами, запускающими различные курсы или продвигающимися в роли наставников в тех или иных областях. И главная проблема — это возвраты. Вы даже не представляете, сколько в нашей стране недобросовестных потребителей, стремящихся получить услугу бесплатно, то есть вернуть себе деньги, когда она уже была предоставлена. Это настоящий потребительский экстремизм», — сказала Карпова.

Часто люди приобретают товары в рассрочку, которая рассчитана на год. В то время как средний сетевой курс длится два-три месяца. По словам юриста, пройдя обучение, но не получив ожидаемого идеального результата, нередко человек идет к организаторам курса и требует вернуть его деньги, ведь услуга не оправдала его надежд.

При этом, если у предпринимателя нет соответствующих документов, велика вероятность того, что ему придется действительно вернуть деньги. Он просто не сможет доказать, что выполнил все свои обязательства перед клиентом, а суд чаще всего становится на сторону потребителя. Предприниматель может выиграть только в том случае, если у него есть все нужные бумаги и высококлассный юрист в команде, предупредила Карпова.

Ранее юрист призвал никогда не выбрасывать несколько видов документов. Прежде всего, следует сохранять чеки на покупку, а также договоры и акты выполненных работ.