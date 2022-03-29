Россиянам раскрыли уловки мошенников с продажей сахара

Уловки мошенников, пользующихся ажиотажным спросом на некоторые товары, в том числе сахар, раскрыл в своем репортаже телеканал РЕН ТВ.

Аферисты представляются продавцами и ведут переписку с покупателями, используя фейковые аккаунты в соцсетях или временные номера телефонов. Они предлагают жертвам за предоплату приобрести сахар по выгодной цене. Получив деньги, злоумышленники исчезают. Личных встреч перед переводом средств мошенники, как правило, избегают. Кроме того, аферисты подталкивают жертв к быстрой оплате покупки под предлогом того, что товар на складе может кончиться или подорожать.

«Такие продавцы-мошенники часто создают искусственный ажиотаж. Какой-то товар продается по очевидно низкой цене. Для того, чтобы застолбить его за вами именно как за покупателем, требуется аванс», — рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов добавил, что мошенники играют на испуге граждан по поводу возможного подорожания тех или иных продуктов.

Юристы говорят, что привлечь к ответственности за подобные схемы сложно. Карты мошенники чаще всего оформляют на подставных лиц, многие из которых даже не знают, что вовлечены в преступление. При этом порталы купли-продажи, на которых публикуются фейковые объявления, не несут ответственности за обман пользователей.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали использовать для своих преступных схем ажиотаж вокруг некоторых товаров.