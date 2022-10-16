Известный педиатр предупредил об опасности протекающей без температуры ОРВИ

Об опасности протекающей без температуры ОРВИ у ребенка предупредил в своем Telegram-канале педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, главный внештатный педиатр ДГКБ №9 имени Сперанского, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус.

«Даже если температуры нет, ребенок все равно заразен для окружающих. Вирус будет распространяться с мокротой при разговоре, чихании и кашле. Так что водить его в детский сад или школу в этот период не стоит», — заявил известный врач.

Специалист напомнил, что ОРВИ, как правило, сопровождается насморком, чиханием, болью в горле, кашлем, лихорадкой, нарушением общего состояния. «Но если насморк встречается почти в 100 процентах случаев, то повышения температуры может и не быть», — отметил он.

Поднявшаяся температура, продолжил Продеус, говорит о хорошей работе иммунитета, о том, что организм борется с болезнью. При этом детская иммунная система реагирует острее, чем у взрослого, и чаще отвечает поднятием температуры. При ОРВИ температура обычно не поднимается выше 38 градусов, а заболевание при правильном лечении проходит в течение недели, сказал педиатр.

«Если ребенок никогда не выдает температуру на ОРВИ, при этом долго выздоравливает, и у него постоянно развиваются осложнения, необходимо обратиться к иммунологу. Если температуры не было, а через несколько дней после начала заболевания она поднялась, это может говорить о развитии осложнений. В остальных случаях просто не относитесь легкомысленно: ОРВИ без температуры так же требует лечения, как и ОРВИ с повышением температуры тела», — предупредил Продеус.

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