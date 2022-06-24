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Вчера в 23:32
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Врач объяснила разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин

Врач объяснила разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин
Фото: Unsplash

Разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин объяснила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам эксперта, мужчины живут меньше женщин из-за некоторых гормонов.

«Точно известно, что определенный баланс гормонов помогает в организме женщин долгое время «латать» сосуды, а, значит, увеличивать жизнеспособность сердечно-сосудистой системы. Благодаря своей эмоциональности (поплакали — и вывели гормоны стресса), женщины более защищены от житейских невзгод», — рассказала эндокринолог. Однако медик добавила, что долгожительство женщин объясняет много теорий, а официальной версии нет.

Павлова посоветовала мужчинам следить за здоровьем сердца и не набирать лишний вес. «В жировой ткани идет переработка тестостерона в эстрадиол (условно женский гормон). Одним из проявлений этого явления становится растущая грудь. Любой дисбаланс гормонов ударяет по сердцу и сосудам», — объяснила врач.

Ранее Павлова назвала способы продлить жизнь пожилым родственникам.

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