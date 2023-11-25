Доктор Мясников назвал продукт с противораковым действием

Продукт с противораковым действием в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт рассказал, что для снижения рисков возникновения рака в свой рацион необходимо добавлять свеклу. Также этот корнеплод способен повысить уровень железа в организме, дать заряд энергии и снизить жировые отложения в организме.

Кроме того, овощ оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и снижает давление.

Ранее доктор Мясников назвал неожиданный симптом дефицита железа в организме.