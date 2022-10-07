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23:32, 07 октября 2022
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Перечислены запрещенные в школьном рационе продукты

Перечислены запрещенные в школьном рационе продукты
Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Запрещенные в школьном рационе продукты перечислил в официальном Telegram-канале Роспотребнадзор.

«Школьное меню отличается от пищи взрослых. К нему предъявляются особые требования с учетом особенностей детского организма. В рацион школьников следует включать блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов и продукты, обогащенные микронутриентами, лакто-и бифидобактериями», — предупредили в ведомстве.

Так, из детского меню стоит исключить холодные супы (в том числе окрошку), макароны по-флотски с мясным фаршем или с рубленым яйцом, маринованные блюда, яичницу-глазунью, блинчики с мясом и творогом, сырокопченые, ливерные и кровяные колбасы, заливные блюда, форшмак из сельди, сало, грибы и паштеты. Запрещенными также оказались приготовленные во фритюре блюда, мясо диких животных, кремовые пирожные и торты, арахис, карамель, газированные напитки, кетчупы и майонез.

Ранее диетолог [назвала] (http://example.com)https://moslenta.ru/news/city/top-poleznykh-produktov-05-10-2022.htm) топ самых полезных сезонных продуктов. В список вошли капуста, грибы и яблоки.

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