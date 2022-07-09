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Названы ускоряющие старение продукты

Названы ускоряющие старение продукты
Фото: Slashio Photography / Unsplash

Ускоряющие старение продукты агентству «Прайм» назвала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. По ее словам, в первую очередь речь идет о сладком и углеводах.

Эксперт объяснила, что такие продукты, как зефир, варенье, соки, газировка и другие быстро поступают в кровь и создают скачки уровня инсулина, что пагубно влияет на организм. «Даже фрукты, которые мы съедаем в большом количестве за один раз, тоже будут провоцировать старение», — объясняет эксперт.

Помимо этого, старению способствуют алкогольные напитки и соленые продукты, так как они способны вызывать отечность. Тихомирова уточнила, что замедлить старение можно, если соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно высыпаться.

Ранее кардиолог, главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет дал советы решившим отказаться от «неправильного образа жизни» людям.

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