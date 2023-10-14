Роспотребнадзор перечислил продукты для острого зрения

Продукты для улучшения зрения перечислили специалисты Роспотребнадзора. В частности, это шпинат и брокколи.

Для поддержания зоркости человеку нужен лютеин, отметили в ведомстве. Этот пигмент накапливается в сетчатке глаз, он задерживает до 40 процентов вредного ультрафиолетового излучения, укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. Получить это вещество можно только с пищей, оно содержится в чернике, черной смородине, шпинате, брокколи, брюссельской капусте, помидорах, моркови, тыкве и кабачках.

Для правильного функционирования сетчатки глаза необходим содержащийся в тыкве, дыне, кукурузе, персиках, манго, горохе, шафране и паприке зеаксантин.

Важное значение также имеют витамин А и бета-каротин, отвечающие за увлажнение роговицы. Первый из них легче всего получить вместе с яичными желтками и сливочным маслом, а второй — с овощами и фруктами оранжевого цвета.

Витамин Е отвечает за внутриглазное давление, а также предотвращает изменения сетчатки и радужной оболочки. Его лучшие источники — авокадо, шпинат, пророщенная пшеница, орехи и нерафинированное растительное масло.

Предупредить преждевременное старение хрусталика может цинк. Более того, без него невозможно полноценное усвоение витаминов А и Е. Этот микроэлемент поступает в организм вместе с яйцами, бобовыми, орехами, говядиной и кунжутом.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 участвуют в синтезе витамина А из бета-каротина, предотвращают сухость роговицы глаза и предупреждают развитие катаракты. Их источники — жирная морская рыба, семечки, орехи и льняное масло.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о влиянии сыра с плесенью на нервную систему.