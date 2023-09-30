Терапевт назвала продукты для профилактики деменции

Продукты для профилактики деменции в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала врач-терапевт Надежда Чернышова. По словам специалиста, снизить риски развития заболевания могут помочь зеленые овощи и фрукты.

Для этого медик посоветовала добавлять в свой рацион брокколи, яблоки, цукини и болгарский перец. При этом желательно отказаться от употребления полуфабрикатов.

Лучшей работе мозга также способствует физическая и умственная активность, в частности: изучение новых языков, разгадывание кроссвордов, чтение стихов и прогулки по новым местам.

Ранее были названы способы снизить риск развития болезни Альцгеймера.