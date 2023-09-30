18:33, 30 сентября 2023
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Терапевт назвала продукты для профилактики деменции
Терапевт Чернышова посоветовала есть брокколи для профилактики деменции.
Фото: Unsplash
Продукты для профилактики деменции в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала врач-терапевт Надежда Чернышова. По словам специалиста, снизить риски развития заболевания могут помочь зеленые овощи и фрукты.
Для этого медик посоветовала добавлять в свой рацион брокколи, яблоки, цукини и болгарский перец. При этом желательно отказаться от употребления полуфабрикатов.
Лучшей работе мозга также способствует физическая и умственная активность, в частности: изучение новых языков, разгадывание кроссвордов, чтение стихов и прогулки по новым местам.
Ранее были названы способы снизить риск развития болезни Альцгеймера.