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19:02, 22 января 2023
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Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19

Диетолог назвала продукты для выздоровления при гриппе и COVID-19
Фото: Louis Hansel / Unsplash

Продукты, которые помогут быстрее выздороветь при заражении гриппом или COVID-19 назвала «Вечерней Москве» известный диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что пища в это время должны быть легкой и некалорийной.

«Отлично подойдут отварные, тушеные или приготовленные на пару котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма», — сказала она.

Для скорейшего восстановления эксперт также рекомендует есть овощи и ягоды, содержащие антиоксиданты. Кроме того, необходимы и продукты с высоким содержанием витаминов D и С: печень трески, шиповник, перец, квашенная капуста. Во время болезни Соломатина настоятельно рекомендует отказаться от фастфуда, жирных и жареных блюд, а также сахара и соли в большом количестве.

Ранее способы распознавания гриппа у детей и профилактики этого заболевания назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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