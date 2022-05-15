Профессор центра Гамалеи назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита

Способ обезопасить себя от клещевого энцефалита назвал вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его процитировали на сайте News.ru.

«К врачу надо обращаться, уже выявив клеща, это важно. Как правило, когда клещ кусает человека, он присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно», — отметил Альтштейн. Вирусолог подчеркнул, что заболевание это очень опасное, оно может привести к инвалидности и даже смерти. «У человека поднимается температура, начинает болеть голова, проявляются различные неврологические симптомы — парезы, когда нога или рука начинает плохо работать», — рассказал врач.

По словам специалиста, чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита, от него стоит вакцинироваться, что сейчас также возможно. Особенно полезна такая прививка будет тем, кто планирует поездки на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. «В отличие от этих регионов, случаев заражения клещевым энцефалитом в Подмосковье довольно мало», — заверил Альтштейн.

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