Профессор столичного вуза пропал после прогулки в лесу

Ученый-физик, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, профессор МГУ иени. Ломоносова Николай Каск пропал после прогулки по лесу в Тверской области. Информация о его розыске появилась в официальной группе «ВКонтакте» Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда.

В сообщении говорится, что 83-летний мужчина ушел из дома в селе Широково Пеновского района 6 июля и не вернулся. Представители организации отметили, что он может находиться в Тверской, Московской, Новгородской областях.

По данным MK.RU, ученый находился на даче вместе со своей женой. В первый день исчезновения члены семьи пытались найти его самостоятельно, на второй день к поискам подключился поисково-спасательный отряд. За это время волонтеры обследовали десятки километров близлежащей территории, однако найти пропавшего не удалось.

Кроме того, у профессора оказался выключен мобильный телефон, поэтому вычислить его местонахождение по биллингу не удается. Родственники пропавшего предполагают, что он из-за деменции мог уехать на попутке в другой регион и там попасть в больницу. Однако официальные поиски пока ограничиваются Тверской областью, отметили они.

Ранее стало известно о судьбе пропавших на Волге в Астраханской области москвичей.