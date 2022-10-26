Люди
09:14, 26 октября 2022
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Психолог назвал способы профилактики профессионального выгорания

Психолог назвал способы профилактики профессионального выгорания
Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Способы профилактики профессионального выгорания назвал «Мосленте» психолог, спикер и амбассадор «Сколково», преподаватель Евразийского международного университета и руководитель лаборатории психологических технологий Евгений Идзиковский. В первую очередь он порекомендовал четко разделить работу и дом.

«Это позволит психике сменять контексты и не копить напряжение. При этом чем больше нагрузка на работе, тем больше стоит уделить время режиму и сну дома. В идеале — есть и спать по расписанию», — сказал специалист.

Кроме того, психолог посоветовал усложнять себе рабочие задачи, так как больше всего людей «выжигают» именно скучные и рутинные действия. Необходимо вовлекаться в процесс, что поможет сделать состояние психики более комфортным, объяснил Идзиковский.

«Уделяйте внимание общению и ставьте себе цели. Идти куда-то намного приятней, чем быть листиком в потоке жизни. Хорошая, манящая цель позволяет закрывать глаза на неприятности, легче переживать временные трудности», — добавил эксперт.

Ранее признаки выгорания на работе перечислил психолог Михаил Козлов. Это снижение настроения, апатия, утрата мотивации, цинизм, потеря вовлеченности, упадок энергии и другие.

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