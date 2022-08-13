Ученый дал прогноз по распространению подвида омикрон-штамма «кентавр» в России

Прогноз по распространению подвида омикрон-штамма «кентавр» в России дал в разговоре с ТАСС научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев. По его мнению, сценарий зависит от того, как долго сохраняется иммунитет у переболевших другими линиями омикрона.

По словам Зверева, все вариации указанного штамма похожи друг на друга. «На мой взгляд, так называемый общий, популяционный иммунитет достаточно высокий. Поэтому если "кентавр" попал в Москву или куда-то еще, где люди уже болели другими вариантами омикрона, то он не будет так быстро распространяться», — предположил специалист.

«Участки белков (вируса), которые работают на иммунитет, не изменены настолько, чтобы люди, переболевшие предыдущим вариантом (омикрона), болели сразу же и этим "кентавром"», — пояснил Зверев. Однако он подчеркнул, что не может обозначить длительность имеющегося иммунитета.

Ранее опасность «кентавра» оценил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он заявил, что новый подвид омикрона более заразен и успешнее обходит специфический иммунитет.